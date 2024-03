Ovnis : ces stars qui ont témoigné

PODCAST

Egon Kragel est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les ovnis. C’est en tant que passionné du sujet qu’il rapporte ces histoires racontées par des stars. Elvis Presley, Mohammed Ali, Jean-Christophe Averty, Darry Cowl ou encore Olivia Newton-John, tous ont prétendu avoir déjà été confronté au phénomène des ovnis. Voici 5 histoires extraites de l’épisode « Les stars témoignent » du podcast « Mystères & Inexpliqués » !

Elvis Presley, le « King » des ovnis

Steve Dunleavy, l’un des biographes d’Elvis Presley, raconte dans son ouvrage « Elvis, what happened ? », édité en 1977, que « le King » aurait témoin de l’apparition d’un ovni. Cette histoire aurait été confirmée par deux témoins avec lui à ce moment-là. Elvis Presley aurait même affirmé, en gardant son calme légendaire « c’est une soucoupe volante, pilotée par des aliens ».

Plutôt deux fois qu’une, il raconte également en avoir aperçu un autre au-dessus de sa somptueuse maison de Graceland, ce qui aurait été confirmé par son père, présent également. D’ailleurs, celui-ci aurait réagi en lui racontant qu'à sa naissance, une lumière bleue aurait illuminé le ciel… Présage céleste de sa destinée, hallucination mystique parmi d’autres, ou véritable ovni ? La question se pose, d’autant plus qu’il est dit que la star aurait été initié au paranormal par son coiffeur, qu’il appelait son gourou. Il va sans dire qu’il le voyait souvent pour entretenir sa légendaire coupe de cheveux.

Mohammed Ali, un coup de poing venu du ciel

Cette histoire prend place un premier décembre 1970, à 5 heure du matin en plein New York. Alors que Mohammed Ali, le mythique boxeur, faisait son jogging, il déclare avoir vu un ovni. Il raconte à l’époque : « Dans le ciel encore obscur, juste avant que l’aube ne se lève, j’ai vu un large objet extrêmement brillant qui planait lentement au-dessus des buildings proches ».

Pour appuyer son discours, il explique également que son manager ainsi qu’un journaliste étaient présents avec lui, et que tous les trois sont restés bouche bée face à ce phénomène. Coïncidence troublante : Egon Kragel remarque de son côté que le poste de police de l’aéroport la guardia aurait reçu beaucoup d’appels rapportant la présence d’ovnis, le matin du premier décembre 1970 …

La légende de la boxe ne s’est pas arrêtée là. Il raconte dans plusieurs interviews qu’il voit souvent des ovnis lors de ses entraînements matinaux ! En 1974, le boxeur invite même plusieurs journalistes chez lui. Il leur déclare : « Après ce que j’ai vu hier soir, je ne peux plus me taire. J’ai vu un objet dans le ciel, il avait la forme d’un cigare ». Il soutiendra avoir vu des ovnis à plusieurs reprises, et subira à chaque fois les mêmes moqueries.

Jean-Christophe Averty, quand le petit écran nous fait toucher les étoiles

Jean-Christophe Averty est surtout connu pour son impact dans les médias français en tant qu’homme de télévision et voix de la radio. Cependant, ce qui est moins connu, c’est qu’il aurait également déjà croisé la route d’un ovni. Egon Kragel rapporte son récit, paru à l’époque dans Télé 7 jours. Il explique avoir aperçu par la fenêtre de chez lui une lueur insolite. Il aurait vu une énorme masse lumineuse au-dessus de la Seine. Cette masse aurait eu la forme d’une toupie renversée avec un phare rouge et rotatif…

Il raconte avoir appelé le commissariat, qui se serait moqué en entendant son nom ! Il explique que des voisins l’ont regardé avec lui. Aucune des explications qui lui ont été proposées ne l’ont satisfaite, ni hélicoptère, ni ballon dirigeable… il est persuadé d’avoir vu un ovni ! Le mystère reste une nouvelle fois entier.

Darry Cowl, une histoire loufoque

Le comédien, mais aussi pianiste, musicien et humoriste français des années 1950-1960, connu pour son personnage d’ahuri loufoque, aurait aussi déjà aperçu un ovni. En 1992, Darry Cowl confie à la presse un témoignage surprenant à ce sujet, rapporté par l’invité de Bob Bellanca. Le comédien avait alors affirmé : « J’ai vu, de mes yeux vus, une vraie soucoupe volante. Une expérience que je ne suis pas près d’oublier ». Cela se serait passé sur la côte d’Azur, lors d’un trajet en voiture, au détour d’un virage… Entre deux rangées d’arbres, il aurait aperçu un disque orange et violet aux « sonorités indéfinissables ». Il ajoute dans son témoignage « Enfin, ils se manifestent à moi ».

Alors que la mère de son amie qui l’accompagnait s’est évanoui, prise de panique, Darry Cowl explique que sans peur aucune, il a fait des appels de phare aux prétendus visiteurs, conduisant à leur fuite. Il raconte alors être parti à leur poursuite, enthousiaste, les avoir retrouvés, avant d’assister à la fuite dans l’engin dans les étoiles… Il ira jusqu’à maintenir cette version auprès de Michel Drucker dans son émission ! Enième plaisanterie du personnage ou véritable histoire ? On ne le saura jamais …

Olivia Newton-John, la star passionnée d’ovnis

La chanteuse et comédienne, star du film “Grease”, était également passionnée par les ovnis ! Et pour cause, elle prétend en avoir vu un lorsqu’elle avait 15 ans. Egon Kragel nous rapporte ce qu’elle a raconté au journal britannique « The Sun » en 2009. Elle y déclare pour la première fois : « Lorsque j’étais très jeune, j’ai vu un ovni. C’était un engin volant qui n’a jamais pu être identifié. En Angleterre aujourd’hui, les gens pensent que les ovnis sont une réalité probable. Mais il y’a 20 ans de cela, c’était loin d’être le cas, combien de personnes auraient été d’accord avec ça ».

L’invité ufologue de Bob Bellanca rapporte également d’autres traces de témoignage de l’artiste. Elle a également raconté cette histoire à la presse australienne, qui a titré « Les ovnis et moi, Olivia raconte tout ». Elle prétend n’en avoir parlé que longtemps après l’apparition, à cause des mentalités qui auraient évolué disait-elle. Son témoignage parle d’un objet volant métallique argenté qui aurait traversé le ciel à la vitesse de l’éclair...

Retrouvez ces témoignages de stars et d’autres rapportés par Egon Kragel au micro de Bob Bellanca dans l’épisode « Les stars témoignent » du podcast « Mystères & Inexpliqués » !