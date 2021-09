Origine, évolution, recettes... Trois choses à savoir sur le bubble tea

Notre traditionnel café peut-il être détrôné par le bubble tea ? Également connue sous le nom de boba tea ou de thé aux perles, cette petite boisson taïwanaise a fait son arrivée en France depuis quelques années. Les jeunes en sont particulièrement friands : les queues devant les boutiques ne sont pas rares, et les magasins sont de plus en plus nombreux. Dans Bienfait pour vous sur Europe 1, Soisic Belin revient sur ses origines.

Le thé transformé en boisson ludique

Cette boisson est lancée en 1980 dans une salon de thé à Taichung, à Taïwan, qui proposait alors cette boisson particulière, à base de thé noir ou vert. Il peut se déguster froid ou chaud, et s'agrémenter de lait. Si on le surnomme bubble tea, "c’est à cause de la légère mousse qui se repose en surface après avoir été frappé" détaille Soisic Belin, et non en raison des boules de tapioca.

Ces dernières apparaissent à la fin des années 1980 : elles transforment ce thé, plutôt classique initialement, en boisson ludique. Ces petites billes tapissent le fond du verre, et on les récupère avec une paille XXL. Elles sont plus ou moins sucrées et aromatisées, et elles explosent en bouche.

Des versions plus ou moins naturelles

Cette boisson plaît particulièrement à la jeune génération. Elle se décline à l’infini, "il y a un jeu de matière, plus ou moins onctueuse, avec ou sans lait, plus ou moins sucré, chaude ou froide, avec ou sans fruits..." énumère la chroniqueuse. Les établissements rivalisent d'imagination, de création, mais la distinction se fait rapidement entre ceux qui pratiquent le fait maison, et ceux qui travaillent avec des poudres et des produits aux goûts plus chimiques.

Certains établissements s'astreignent à faire du fait-maison. "Le bubble tea originel est fait à base de lait et de thé noir, un mix que l’on met dans un shaker, ce qui va former une petite mousse", retrace l'un des employés de la maison de thé Be Tea, dans le 13e arrondissement de Paris. Ils utilisent les traditionnelles perles de tapioca, alors qu'avec le temps, certains de leurs concurrents utilisent des produits bien moins naturels.

Les bonnes adresses

Face à cet engouement, les maisons de thé se multiplient en France. Présente dans plusieurs villes d'Ile-de-France, la plus accessible est la chaîne Chatime qui "n’est pas topissime" selon Soisic Belin. L’incontournable Laïzé dans le 3e arrondissement est une petite adresse au décor épuré, qui mise sur la qualité et la provenance de leurs thés. Si vous souhaitez varier les plaisirs, Xing Fu Tang à Paris propose le "Brown Sugar Boba Milk", une version du bubble tea toujours à base de tapioca et enrobé de sucre roux, d'une crème maison et de lait frais.