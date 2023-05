Orange : vaste panne sur le réseau mobile, retour à la normale en soirée

Le réseau mobile d'Orange a été touché mardi après-midi par une vaste panne, qui a pris fin dans la soirée, a indiqué l'opérateur, sans en préciser les causes. "Retour à la normale: depuis 20h30, tous les services d'Orange sont de nouveau fonctionnels", a indiqué l'opérateur à 21h30 sur le réseau social Twitter puis dans un communiqué à la presse. "Le réseau d'Orange reste sous vigilance durant les prochaines heures", a-t-il ajouté.

Impact limité

Quelques heures plus tôt, Orange avait indiqué à l'AFP que son réseau mobile était victime d'une panne "depuis le milieu d'après-midi". "Les services de téléphonie fixe et internet sur mobile sont pleinement fonctionnels", avait déclaré un porte-parole d'Orange. L'opérateur avait recommandé de joindre en cas de besoin les services d'urgence via le numéro 112, "dont le fonctionnement est normal".

⚠️ Un incident est en cours sur les réseaux de téléphonie mobile Orange et Bouygues.



❗️Vous pouvez connaître des difficultés pour joindre les numéros d'urgence : 18, 15, 17



Privilégiez le 112 pic.twitter.com/X8YdLL0Zzo — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 30, 2023

"Un impact limité peut perturber les appels vers les autres numéros d'urgence (15, 17, 18)", avait-il ajouté. Ce conseil avait également été donné par des structures officielles comme la Sécurité civile, qui préconisait de "privilégier le 112" pour appeler les secours et de passer le coup de fil "depuis un téléphone fixe ou via un autre opérateur". En juin 2021, Orange avait connu d'importants dysfonctionnements inédits des numéros d'urgence -- les numéros 15, 17, 18 et 112 étaient pour beaucoup de Français inaccessibles ou joignables seulement après de multiples tentatives.