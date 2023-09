Orages sur une large moitié ouest du pays, 23 départements en vigilance orange

Une dégradation orageuse sur l'ouest du pays avec 23 départements placés en vigilance orange orages en fin d'après-midi est attendue ce dimanche. Seront ainsi concernés les départements de la Seine-Maritime, de l'Eure, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loire, du Cher, de l'Indre, de la Vienne, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Charente, de la Gironde, de la Dordogne, de la Corrèze, des Landes, du Lot-et-Garonne, du Lot, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Gard et du Tarn-et-Garonne.

Grêle et rafales attendues

"Les phénomènes associés sont parfois très marqués, avec de la grêle, de fortes intensités pluvieuses (jusqu'à 40 mm/h), et des rafales pouvant dépasser les 100 km/h, ainsi qu'une activité électrique intense", selon les prévisions du service météorologique. De la Picardie à la Champagne-Ardenne, des brumes ou des bancs de brouillards seront présents en début de matinée.

Samedi, le département de l'Hérault avait été placé en vigilance rouge pour pluie et inondation, tandis que le Gard et la Lozère étaient maintenus en vigilance orange, dans l'attente d'une amélioration dans la soirée. Sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, le ciel sera chaotique dimanche matin avec des averses parfois orageuses.

Après une brève accalmie en fin de matinée, une nouvelle salve orageuse se mettra en place l'après-midi, tout d'abord sur un bon quart nord-ouest de l'Hexagone, puis en fin de journée de la Nouvelle-Aquitaine vers la Normandie et les Hauts-de-France, en passant par le centre Val de Loire et l'Île-de-France.

Les orages pourront être violents, donnant de bons cumuls de précipitations en peu de temps, et être accompagnés de grêles et de fortes rafales de vent de l'ordre 80/90 km/h, voire localement jusqu'à 100 km/h.

Temps plus calme sur le pourtour méditerranéen

Sur le pourtour méditerranéen, un temps plus calme s'installera pour la journée, mais le ciel restera encore très nuageux du Roussillon aux Cévennes avec des pluies. Sur PACA le ciel est lumineux.

Ailleurs, le ciel est voilé mais l'impression est au beau temps, il fait encore chaud l'après-midi. Le vent d'est est soutenu sur les côtes méditerranéennes. Le vent d'Autan se renforce en journée avec des rafales à 70/80 km/h.

Les températures resteront largement au-dessus des normales. Les minimales s'échelonneront de 12 à 17 degrés sur une grande moitié nord, et de 17 à 21 du Sud-Ouest à la Méditerranée. Les maximales seront encore élevées avec 26 et 30 degrés en général sur la moitié nord, un peu moins sur le littoral breton et sur les côtes de Manche, et entre 29 et 32 degrés plus au sud.