Orages : six départements du sud-est placés en vigilance orange

Le temps mercredi sera orageux sur le nord et l'est du pays et bien pluvieux autour de la basse vallée du Rhône prévoit Météo-France. Sur l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Drôme, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, des pluies orageuses circuleront dès le début de journée et donneront parfois de forts cumuls de pluie en peu de temps, pouvant atteindre 100 mm localement, avec risque de grêle et fortes rafales de vent. C'est pourquoi Météo France a placé ces six départements en vigilance orange.

Les pluies se décaleront à l'est du Rhône en fin d'après-midi en perdant de la vigueur, un temps plus calme reviendra sur le Languedoc.

Un temps également perturbé dans le nord du pays

Sur l'Auvergne-Rhône-Alpes en revanche l'orage menacera toute la journée et éclatera par endroits, quelques averses orageuses déborderont encore sur PACA le soir. Le temps sera également perturbé sur le nord du pays. Un front faiblement pluvieux s'étirera de la Manche à la Belgique le matin, arrosant principalement le Nord et Pas-de-Calais. L'après-midi il progressera vers le sud en prenant parfois un caractère orageux, en particulier sur le quart nord-est du pays.

Au nord de la Loire les orages seront plus isolés. Le Sud-Ouest bénéficiera d'un temps plus clément, sec et assez ensoleillé. Le temps sera également sec en Corse, sous un ciel voilé. Les températures minimales, très douces, iront de 15 à 19 degrés sur la moitié nord, et de 18 à 22 au sud. Les maximales varieront entre 20 et 24 degrés sur les Hauts de France, 24 et 28 sur le reste de la moitié nord, et entre 27 et 32 degrés sur la moitié sud.