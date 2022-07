Orages : quatre départements du centre-est placés en vigilance orange

Météo-France a placé lundi la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Ardèche en vigilance orange "orages", prévoyant dans l'après-midi de la grêle et de fortes rafales de vent susceptibles de provoquer des dégâts. Cette vigilance, prévue de 14h à 20h, a été mise en place en vue du développement d'orages sur le sud-est du Massif central, entre Haute-Loire et Ardèche, qui devraient ensuite se multiplier en gagnant le sud du département de la Loire et le nord de la vallée du Rhône. Pour le département du Rhône, les orages les plus forts concerneront plutôt le sud-est de l'agglomération lyonnaise, précise Météo-France.

30 millimètres de pluies attendues en quelques heures

Certains orages prendront un caractère violent, notamment du fait de chutes de grêle de taille moyenne et seront accompagnés de rafales de vent de l'ordre de 80 km/h. Les intensités de précipitations s'annoncent en revanche plus modérées que les épisodes précédents mais, avec les passages successifs de cellules orageuses, les cumuls peuvent finir par être localement importants, de l'ordre de 30mm en quelques heures.

En fin d'épisode, certains orages pourront gagner le nord de l'Isère et le nord de la Drôme en perdant en intensité, mais potentiellement encore relativement virulents, ajoute encore l'agence météo.

La Haute-Loire déjà touchée par les orages

Dimanche soir, la Haute-Loire avait déjà été touchée localement par des chutes de grêle, principalement sur deux communes de l'est du département, Saint-Julien-Chapteuil et Lantriac, où des dégâts ont été recensés sur 450 habitations et un millier de véhicules, selon la préfecture.