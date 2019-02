Opération de déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Paris

Une bombe d'aviation de la Seconde Guerre mondiale a été détruite sans incident dimanche dans le quartier de la Porte de la Chapelle, à Paris, où près de 1.800 personnes avaient été évacuées et où les transports publics ont été fortement perturbés.

Vers 13h, un bruit sourd a résonné dans tout le quartier : les démineurs faisaient alors exploser la bombe, point final d'une opération qui a débuté dès 6h avec l'évacuation de 1.500 habitants du quartier de la Porte de la Chapelle, et 300 de la commune voisine de Saint-Denis.

200 mètres... en une heure. La phase la plus délicate de l'opération a été le transfert de l'engin explosif du chantier où il a été découvert le 4 février dernier près du périphérique parisien, vers un terrain vague au nord de l'artère, où il a été neutralisé. Un trajet de 200 mètres qui a été réalisé en une heure. L'obus a ensuite été placé dans un puits de sept mètres de profondeur, puis recouvert de sable par les démineurs. Un système de mise à feu a fait ensuite exploser l'engin.

La bombe vient d'arriver sur son lieu de destruction, en bordure des voies ferrées. Il est signalé par un point rouge sur ce plan. pic.twitter.com/ghcwwAHDdP — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 février 2019

#PorteDeLaChapelle la bombe a été neutralisée. Le préfet de Police remercie les équipes du déminage ainsi que l'ensemble des intervenants mobilisés sur cette opération. pic.twitter.com/YuL27ocSS1 — Préfecture de police (@prefpolice) 17 février 2019

La crainte des riverains. Parmi les riverains, tous évacués avant 8h30 ce dimanche, certains faisaient part de leur inquiétude, alors qu'ils patientaient dans des gymnases mis à disposition par les mairies de Paris et de Saint-Denis. "On ne trouve pas que ce soit très profond pour faire exploser une bombe... Ma crainte, c'est que les immeubles puissent bouger, et présenter des fissures", redoutait alors Sergio au micro d'Europe 1.

Finalement, l'opération s'est passée sans incident. Des tranchées avaient été creusées au préalable pour casser l'onde de choc lors de la détonation. La bombe, désormais réduite en petits morceaux de métaux, restera enfouie dans le sol.