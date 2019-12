Onze départements du Sud-Ouest en vigilance orange crues

Onze départements du Sud-Ouest resteront dimanche en vigilance orange crues, indique Météo-France qui fait état également d'encore quelques pluies, et de retour d'éclaircies sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Une perturbation s'étendra de la Gironde à l'Alsace Lorraine. Les pluies seront temporairement soutenues le matin.

Dans l'après-midi, le temps restera pluvieux du nord de l'Aquitaine au Nord-Est et un voile de nuage gagnera le Nord-Ouest. Du sud de l'Aquitaine aux Alpes, le soleil parviendra à s'imposer après dissipation des brumes matinales. Sur la Corse, le ciel sera hésitant. Les nuages l'emporteront dans l'après-midi puis envahiront le pourtour méditerranéen. Ils donneront quelques pluies sur les Cévennes.

Les températures afficheront 5 à 10 degrés

Le vent de sud-ouest restera soutenu en première partie de journée de la pointe bretonne aux côtes de Manche avec des rafales entre 60 et 70 km/h. Sur les Vosges, des rafales entre 80 et 90 km/h seront attendues. Sur la Corse, le vent sera encore sensible avec des pointes entre 60 et 80 km/h sur le cap en début de journée.

Le matin, les températures afficheront 5 à 10 degrés en général sur le pays, 9 à 14 degrés proche de l'Atlantique et de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 10 et 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 18 degrés dans le sud.