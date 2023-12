Attaque à Paris : «On a essayé de réanimer la victime pendant 45 minutes», raconte l'urgentiste Patrick Pelloux

"On a essayé de réanimer la victime pendant 45 minutes", se désole, Patrick Pelloux, le président des médecins urgentistes de France. Le médecin du Samu de Paris est intervenu sur les lieux de l'attaque, survenue dans la soirée de samedi dans le XV arrondissements de Paris. Le terroriste a mortellement poignardé un touriste allemand et blessé deux autres personnes qui sont ce dimanche midi en "bonne santé", selon le ministre de la Santé.

Pour l'urgentiste, le déroulement de cette triste soirée est encore limpide. "C'était une nuit de garde avec l'équipe du SAMU de Paris. En arrivant à l'angle du pont Bir-Hakeim et de Grenelle, un monsieur nous a alerté en nous disant 'Vous venez pour l'attaque au couteau ? Venez vite, venez vite!', Donc nous nous sommes arrêtés", explique-t-il à Europe 1.

Un homme déjà en arrêt cardiaque

Lorsque les secours arrivent sur place, le pronostic vital de la victime est déjà très mal engagé. "En fait, nous avions un monsieur qui était en arrêt cardiaque et qui avait été attaqué et qui avait reçu un coup de couteau et on a essayé de le ramener", analyse l'urgentiste. Lors de son intervention, le médecin a observé le comportement erratique de le terroriste. "Le terroriste était vraiment surexcité, les gens ont été très traumatisés par l'attaque", indique-t-il.