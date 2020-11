Halloween : des incidents et violences urbaines malgré le confinement

Malgré le confinement, la nuit de samedi à dimanche a été marquée, comme souvent depuis plusieurs années, par une multitude d'incidents et de violences urbaines à l'occasion d'Halloween. Des heurts ont été constatés dans au moins une vingtaine d'agglomérations à travers la France.

Des incendies de poubelles et de véhicules

En Région parisienne, des affrontements avec les forces de l'ordre, des incendies de poubelles et de véhicules ont eu lieu dans les Yvelines (Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux…) et dans le Val d'Oise (Goussainville, Argenterie, Herblay). Des pompiers et policiers ont été pris à partie par endroits. Ailleurs, des échauffourées semblables ont eu lieu à Rennes, Angers, Blois, Bron, Lyon, Cannes, Nice, ou encore Toulouse.