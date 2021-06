Nouvelle vague orageuse : 41 départements placés en vigilance orange

Un total de 41 départements ont été placés en vigilance orange pour des orages attendus samedi dans l'après-midi sur une vaste partie centrale du territoire, indique Météo France qui maintient par ailleurs le Rhône en vigilance orange pour canicule. Les 14 nouveaux départements placés en vigilance orange en fin de matinée sont : l'Allier (03), le Cantal (15), la Corrèze (19), la Côte-d'Or (21), la Creuse (23), la Dordogne (24), l'Indre (36), la Loire (42), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Moselle (57), le Puy-de-Dôme (63), la Saône-et-Loire (71) et la Haute-Vienne (87).

Les orages vont s'intensifier à partir du milieu d'après-midi

Ils s'ajoutent aux 27 précédents : l'Aisne (02), aux Ardennes (08), l'Aube (10), le Cher (18), l'Eure (27), l'Eure-et-Loir (28), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), la Marne (51), la Meuse (55), la Nièvre (58), le Nord (59), l'Oise (60), l'Orne (61), le Pas-de-Calais (62), la Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-Maritime (76), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), l'Yonne (89), l'Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Après une période d'accalmie, le risque orageux reprend en cours de journée par le sud-ouest, note Météo France. A partir du milieu d'après-midi, les orages vont s'organiser et s'intensifier. Ils seront caractérisés par une forte activité électrique, des pluies intenses (20 à 50 mm en peu de temps), de la grêle et des rafales de vent souvent voisines de 80 km/h, pouvant localement dépasser les 100 km/h. Ces orages s'évacuent vers la Belgique en cours de nuit prochaine. Météo France souligne que sur les départements placés en vigilance jaune, un risque d'orages violents existe également, particulièrement du Sud-Ouest au Massif Central, mais ces orages devraient rester plus localisés.

Le Rhône en alerte orange canicule

Concernant le Rhône, placé en alerte orange canicule, la chaleur se maintient avec des valeurs de 31 à 33 degrés, localement 34 degrés. Après une nuit de samedi à dimanche encore chaude et des températures minimales entre 20 et 22 degrés, baisse attendue dimanche avec une dégradation orageuse.