Nouveau clip polémique de Nick Conrad : "Cette fois-ci, j’ai bien prévenu que c’était de l’art"

RÉACTION

Le rappeur Nick Conrad est à nouveau au centre d’une polémique. En cause, un nouveau clip publié sur YouTube samedi dernier, et dans lequel il parle de "baiser la France jusqu’à l’agonie". Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture lundi d'une nouvelle enquête préliminaire pour "apologie de crime d'atteintes volontaires à la vie aggravées", après un signalement reçu dimanche du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Déjà condamné pour un précédent morceau, où il parlait de "pendre les Blancs", le rappeur, invité lundi de Matthieu Belliard dans Le Grand Journal du soir sur Europe 1, dénonce une "incompréhension".

"On m'a reproché, la dernière fois, de ne pas avoir mis 'ceci est une fiction', ce qui aurait permis au public de comprendre que c’était une fiction, parce que j’ai quand même été traité de raciste et de terroriste dans les médias", rappelle Nick Conrad à propos de la polémique autour de Pendez les Blancs. "Cette fois ci, où est le problème ?", s’indigne-t-il. "J’ai bien prévenu que c’était de l’art, j’ai prévenu que j’étais artiste rappeur."

Je condamne sans réserve et sans ambiguïté les propos inqualifiables et le clip odieux de #NickConrad.

Je saisis le procureur de la République.

À ma demande, la plateforme Pharos œuvre au retrait de ce qui n’est rien d’autre qu’un appel à la haine de notre pays et à la violence.