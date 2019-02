Nouvelle-Calédonie : sept communes en alerte cyclonique maximale

L'alerte cyclonique maximale de niveau 2 a été déclenchée lundi à la mi-journée dans sept communes de l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie, en raison de la dépression tropicale forte, Oma, a annoncé la direction de la sécurité civile.

La population confinée. "Oma poursuit sa trajectoire vers le sud-ouest. Elle se rapproche des îles Belep et de l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie", a indiqué la sécurité civile dans un communiqué. L'alerte 2, qui implique un confinement de la population dans les habitations ou les abris publics, concernent les communes de Bélep (archipel de 850 habitants), Hienghène, Kaala-Gomen, Koumac, Ouégoa, Pouébo et Poum. Le reste de la Nouvelle-Calédonie est en pré-alerte cyclonique.

Des rafales à plus de 150 km/h. Oma se situait lundi en milieu de journée à environ 280 kilomètres au nord de Belep, générant des vents de l'ordre de 100 km/h, avec des rafales à 130 km/h près de son centre, a indiqué sur son site Météo.nc. Les vents devraient se renforcer à 150, voire à 170 km/h dans la nuit de lundi à mardi avec des orages et des fortes pluies sur la moitié Nord de la Grande Terre. En mer, des creux de 5 mètres sont annoncés à l'extrême nord et au nord-est de l'archipel avec un risque "important" de submersion du littoral.

À cause du phénomène Oma, la rentrée scolaire, qui avait lieu lundi en Nouvelle-Calédonie à l'issue des grandes vacances de l'été austral, a été reportée à mercredi.