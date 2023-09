Nouveau plan loup : «inacceptable» pour les pro-loups

Le nouveau "plan loup" 2024-2029, présenté lundi matin par le gouvernement aux membres du Groupe national loup (GNL) est "inacceptable" aux yeux des associations de protection de la nature, qui ont annoncé leur retrait "définitif" de cette instance consultative. "Nous avons annoncé notre retrait définitif du Groupe national loup", a indiqué à l'AFP Jean-David Abel, représentant de France Nature Environnement (FNE), à l'issue d'une rencontre tenue à huis clos qui a également suscité des frustrations chez les éleveurs.

"Installer un nouvel équilibre"

Le nouveau "plan loup" ambitionne d'"installer un nouvel équilibre", l'exécutif estimant que l'animal "n'est plus en danger d'extinction, mais qu'il y a un danger réel de disparition du pastoralisme", selon une source gouvernementale. "On a commenté le plan axe par axe et à la fin, on a dit pourquoi c’était inacceptable et on est parti", a ajouté Jean-David Abel, s'exprimant au nom de six associations de défense de l'environnement : la FNE, Ferus, Humanité et diversité, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'Association de protection des animaux sauvages (Aspas) et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Outre ces associations, le GNL rassemble des représentants du monde agricole, des élus, des chasseurs et louvetiers ainsi que les administrations concernées. "Leur départ est regrettable. La porte reste ouverte et les contacts se poursuivront. Le processus de consultation va se poursuivre", a réagi la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de la préparation du plan loup, sollicitée par l'AFP.

Il dénonce un choix politique

Jean-David Abel dénonce un "choix politique" fait par les ministères de "mettre le paquet dans un plan de communication vers les acteurs pastoraux". À l'inverse, aucune des 41 propositions émises au printemps par les défenseurs du loup n'a été retenue, déplore-t-il. "Cette instance consultative n'a plus aucun sens. Ce n'est pas nouveau que l’État écoute la FNSEA, la FNO, les chambres d’agriculture, mais à ce niveau-là de déséquilibre, on s’est dit 'on ne sert à rien' donc il faut que l'État assume ça", a-t-il conclu.

"L'État essaie de ménager la chèvre et le chou et il ne fait que des mécontents", a déclaré de son côté à l'AFP Claude Font, secrétaire général de la Fédération nationale ovine (FNO) en charge du dossier prédation. "On s'attendait à quelque chose de plus ambitieux en faveur de l’élevage", a-t-il souligné, estimant que "la seule avancée porte sur les protocoles de tirs". De son côté, la Confédération paysanne dénonce un texte d'une "extrême faiblesse qui ne manquera pas d'être vécue comme un nouvel affront par les éleveurs et éleveuses".