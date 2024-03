Notre-Dame-de-Paris : un projet d'attentat déjoué début mars, confirme Gérald Darmanin

Un Égyptien de 62 ans a été interpellé le 5 mars à Paris alors qu'il voulait cibler la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, révèle Le Journal du dimanche ce 30 mars. Au total, cinq individus, tous liés à l'État islamique, ont été interpellés ces dernières semaines dans des affaires de terrorisme. "Nous déjouons tous les deux mois des attentats, et c'est effectivement le cas d'une récente personne que nous avons interpellée grâce aux services de la DGSI", confirme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"La menace terroriste très élevée en Occident"

Le ministre ajoute que "manifestement", cet individu "allait passer à l'acte contre un édifice religieux, ou en tout cas ses abords, et toucher éventuellement des chrétiens". Si Gérald Darmanin ne veut pas en dire plus concernant cette interpellation, il tient à rappeler le contexte dans lequel la France se trouve. "Une nouvelle fois, la menace terroriste est très élevée en Occident en général, en Europe et bien sûr en France en particulier."

Et le locataire de la place Beauvau de souligner : "Je peux vous assurer que matin, midi, soir et nuit, les services du ministère de l'Intérieur travaillent à la sécurité des Français".