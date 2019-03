Nord : un homme mis en examen pour assassinat

Un homme a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire après avoir reconnu le meurtre d'un homme dont le corps a été retrouvé dans un bois à Cysoing, dans le Nord, a indiqué mercredi le parquet de Lille.

Un homme tué de plusieurs dizaines de "coups de couteau". Samedi, le corps d'un homme âgé de 34 ans a été découvert à Cysoing, commune située à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Lille. Selon l'autopsie, la mort a été causée par plusieurs dizaines de "coups de couteau". Dimanche et lundi, deux frères ont été placés en garde à vue par les enquêteurs. L'aîné a reconnu les faits et a été déféré mardi au parquet qui a ouvert une information judiciaire, a indiqué le parquet.

Le mis en examen placé en détention provisoire. L'intéressé a été mis en examen par le juge d'instruction pour assassinat. Présenté devant le juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire, a-t-on ajouté de même source. Les investigations se poursuivent sous l'autorité du juge d'instruction, notamment pour préciser le contexte et les causes de ces faits.