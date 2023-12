Nord : la mort du nourrisson trouvé mort dans un sac «paraît remonter à quelques jours»

La mort du nourrisson trouvé mardi dans un sac au Quesnoy dans le Nord, dans un immeuble frappé plus tôt dans la journée par un incendie, paraît "remonter à quelques jours", a affirmé mercredi le procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe Laurent Dumaine.

Les premières constatations du médecin légiste ne permettent pas "de déterminer les causes de la mort du nourrisson" qui semble "remonter à quelques jours", a relaté le procureur dans un communiqué.

Enquête ouverte en "recherche des causes de la mort"

Des "examens complémentaires" doivent être organisés "prochainement" afin de "déterminer si ce nourrisson a vécu et, le cas échéant, les causes éventuelles de son décès", a ajouté cette source. Une enquête a été ouverte en "recherche des causes de la mort".

Le "corps sans vie" du bébé avaient été trouvé mardi par les sapeurs-pompiers dans un appartement lors "des opérations de mise en sécurité" d'un immeuble du Quesnoy affecté un peu plus tôt par un incendie, selon le procureur. Une source proche de l'enquête avait indiqué mardi à l'AFP que ce corps avait été découvert dans "un sac d'où se dégageait une très forte odeur".