"Non à la pollution des avions" : 500 personnes manifestent à Orly contre les nuisances aériennes

Allongement du couvre-feu, suppression des avions les plus bruyants... : 500 personnes, dont de nombreux élus locaux, ont manifesté samedi en fin de matinée à l'aéroport d'Orly, près de Paris, pour dénoncer les nuisances aériennes. Le rassemblement, organisé à l'appel de l'association de Défense Riverains Aéroport Paris Orly (Drapo), s'est déroulé dans le calme, a indiqué une source aéroportuaire à l'AFP.

"Nous avons le droit à huit heures de calme". Parmi les participants, le président de Debout La France et député de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan, ainsi que le président du conseil départemental de l'Essonne François Durovray. "L'Etat ne veut pas tenir compte de nos alertes sanitaires. Mais nous avons le droit à huit heures de calme. Et de 23h30 à 6h du matin, ça ne fait pas huit heures", a déclaré Gérard Bouthier, président de Drapo, une association qui rassemble 40 communes et 30 associations autour de la plateforme aéroportuaire de Paris-Orly.

Merci aux TRES NOMBREUX élus et riverains #valdemarne#essonne#seineetmarne pour leur mobilisation contre les Nuisances d'Orly ✈.



Nous exigeons @Elisabeth_Borne@Romanet:

➡️ Renforcement du couvre feu et du plafonnement des ✈.

➡️ Baisse #bruit et #pollution des ✈ en ville. pic.twitter.com/Jib4URj1nK — DRAPO (@DRAPOORLY) 16 février 2019

"Depuis deux étés, nous avons constaté une augmentation des nuisances aériennes - nous avons des radars qui nous permettent de mesurer - et avec les discussions sur une privatisation d'Orly, nous sentons que tout cela ne va pas aboutir à une réduction des nuisances", a-t-il développé, avant de réclamer une nouvelle fois "la suppression des avions les plus bruyants au-dessus d'Orly".