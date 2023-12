Noël : Saumon, crustacés, bûches...certains Français optent pour le surgelé afin de réduire la facture

Les fêtes de fin d'année viennent avec leur lot de long repas à déguster entre proches. Chapon farci au foie gras, carré d'agneau ou magret de canard...ces mets sont assez onéreux. Cette année, de nombreux Français se sont donc tournés vers les surgelés.

Des tarifs attractifs

Boîte d'apéritif surgelés dans les bras, Catherine sillonne les rayons. Ici, elle compte acheter son repas de A à Z. "J'achète mon poisson. Les paniers surprise, les glaces, les bûches... tout ce qui touche à Noël et c'est très abordable. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y a eu une grosse augmentation avec l'inflation. Ce qui est frais est inabordable. Ici, ça va. Je n'ai pas trouvé mieux", explique-t-elle.

Des tarifs attractifs mais aussi des plats sur mesure. Sacs de courses à la main, Anne-Marie ne veut pas dépenser plus que ce dont elle a besoin : "On a besoin de choses en petites quantités comme les escargots par exemple. Je ne vais pas me lancer à fabriquer mes escargots à partir d'une boîte de 36 alors que j'en ai besoin seulement de 12".

Rupture de stock

Ici, c'est le rapport qualité-prix qui séduit les clients. Les produits phares de Noël s'arrachent à tel point que les congélateurs doivent souvent être réapprovisionnés. "On est en rupture déjà du foie gras cru. On vient de recevoir une livraison, donc forcément, on va faire le plein pour les jours à venir", explique un employé du magasin.

Apéritif, pintade farcie, légumes et bûche... pour un peu plus de 10 € par personne, les clients peuvent repartir avec un repas de Noël complet.