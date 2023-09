Neuf étudiants juifs sur dix affirment avoir été victimes d'actes ou de remarques antisémites

C'est un sondage choc qui braque les projecteurs sur l'antisémitisme dans le milieu étudiant. Cette enquête de l'Ifop, à destination de l'Union des étudiants juifs de France, révèle que plus de 90% d'entre eux affirment avoir déjà subi des remarques, voire des actes antisémites au cours de leurs études supérieures. Un constat alarmant qui ne date pas d'hier puisqu'en 2019, un sondage identique avait délivré des résultats très similaires.

"Mais comment ne pas devenir antisémite en le voyant"

Les étudiants en question évoquent des remarques stéréotypées, des blagues potaches sur la Shoah, discours haineux sur Israël et même, dans certains cas, des agressions. Ces actes antisémites surviennent sur le campus, en cours, en soirée ou sur les réseaux sociaux. "Sur le groupe Messenger d'une confrérie, une association non officielle, il y avait des blagues, des remarques et des phrases antisémites où ils réagissaient à des montages de moi. Ça disait 'mais comment ne pas devenir antisémite en le voyant' parce qu'ils estimaient que j'étais riche et puissant", témoigne Noah, jeune homme de 23 ans, étudiant dans une école de commerce à Nantes.

Selon l'étude, la moitié des étudiants estiment que les juifs sont unis et, pour un quart d'entre eux, ils seraient plus riches que la moyenne des Français. Par ailleurs, 83% des étudiants juifs craignent des violences de la part de l'extrême gauche contre 63% pour celles venues de l'extrême droite, soit 20 points d'écart.