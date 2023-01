Neige-verglas, crue : trois départements placés en vigilance orange

Le temps sera pluvieux et neigeux jeudi sur le Sud-Ouest, avec une neige modérée sur les Pyrénées, et froid ailleurs, prévoit Météo France. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ont été placés en vigilance orange à partir de 16h00 pour neige-verglas et les Landes pour crue de l'Adour moyen. Ce mercredi soir et la nuit prochaine, des passages neigeux se succèderont sur les départements pyrénéens. Sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, les quantités de neige atteindront 2 à 5 cm dans les plaines, 10 cm dès 300/400m d'altitude.

3 départements en Orange pic.twitter.com/285vmbBzRd — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 18, 2023

Une fine couche de neige en région toulousaine

Sur la région toulousaine, le passage neigeux de la soirée pourra donner une fine couche de neige par endroits, 1 à 3 cm sont possibles à basse altitude du midi toulousain à Carcassonne. Cela relève du niveau de vigilance jaune. Jeudi à la mi-journée, une nouvelle perturbation arrivera sur la façade atlantique et apportera un temps couvert avec des pluies faibles à modérées en plaine. Sur les Pyrénées et son piémont, on attend une bonne couche de neige dès 200 m d'altitude.

Ce temps persistera l'après-midi et le soir de la Vendée au Sud-Ouest. En soirée et la nuit suivante, ces précipitations gagneront le Languedoc-Roussillon avec de la neige à très basse altitude. Sur la côte Aquitaine et les Pyrénées, le vent d'ouest à 80 km/h accompagnera ce temps perturbé. Plus au nord, et sur le Massif central, le temps restera très nuageux et froid avec quelques averses de neige qui pourront blanchir les sols par endroits. Le matin, la grisaille sera très fréquente des Ardennes au Centre.

Temps plus sec dans les Hauts-de-France

Encore plus au nord, dans les Hauts-de-France, le temps sera au contraire plus sec et les éclaircies seront plus larges. Sur le Sud-Est, le temps sera lumineux et sec, mais venté. Tramontane et Mistral souffleront avec des rafales jusqu'à 60 à 80 km/h. Sur la Corse, des averses résisteront en journée. Elles se raréfieront l'après-midi. La neige tombera vers 500/600 m. Le vent d'ouest soufflera modérément sur les extrémités avec des rafales à 60/70 km/h.

Les gelées seront généralisées sur la majeure partie de l'Hexagone et bien marquées sur un quart Nord-Est et Auvergne-Rhône-Alpes, avec des températures comprises entre -5 et -1 degrés, jusqu'à -9 degrés en Lozère et Aubrac. Les températures seront moins froides près des côtes avec 1 à 5 degrés.

Sur la moitié ouest et près de la Méditerranée, les maximales seront comprises entre 4 et 8 degrés, jusqu'à 9 à 13 sur le sud de l'Aquitaine, la Côte d'Azur et la Corse. Sur l'est du pays, les maximales ne dépasseront pas 1 à 5 degrés.