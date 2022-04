Neige et verglas : dans le Nord, comment se préparent les communes face au froid

REPORTAGE

"On a réinstallé l’épandeur à sel, puis également la fourche avec la lame sur le gros tracteur en cas de neige." Slimane Rahem, maire de Boursies, dans les Hauts-de-France, est préparé. Et pour cause, derrière la mairie, on trouve 800 kilos de sel qui attendent sous un abri, juste à côté de deux tracteurs équipés en cas d'intempéries. Comme dans de nombreuses autres communes, on attend la neige de pied ferme. "Nous sommes prêts à faire face s'il y a un problème dans la commune", confirme-t-il.

Car ce village de 400 habitants entouré de champs est traversé par une route départementale. Ce n'est pas un axe prioritaire donc quand il neige ou qu’il y a du verglas, il est impossible de circuler comme l'explique l'édile. "Certaines de nos rues sont en montées donc quand les gens conduisent et sortent de chez eux, ils patinent", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Un froid sec qui pourrait favoriser le gel

Le maire et son premier adjoint sont même prêts à racheter du sel si nécessaire, conscient des difficultés qu’il pourrait y avoir avec ce froid. "La route est humide car en ce moment ça fond. Mais si c’est un froid sec, ça pourrait geler". Ces deux élus assurent qu'ils seront sur le qui-vive tout le week-end exactement comme il y a quelques semaines lors de la tempête Eunice.