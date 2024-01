Neige et verglas : 31 départements placés en vigilance orange sur le tiers nord de la France

La vigilance orange "pluies-inondations" ou "neige-verglas" concerne mercredi matin 36 départements de la Bretagne à l'Alsace, selon le bulletin de vigilance de Météo France de 06H04. "Des pluies verglaçantes sont observées sur un axe allant de la Haute-Normandie à la Picardie à la Lorraine et à l'Alsace. Les réseaux routiers et autoroutiers sont rendus très glissants sur ces zones, en particulier sur la région Grand-Est", prévient Météo France. "Les conditions de circulation seront très difficiles sur les départements placés en vigilance orange, possiblement pour une durée relativement longue", ajoute le prévisionniste.

Des pluies verglaçantes

Mercredi matin, les pluies verglaçantes persistent le long d'un axe Seine-Maritime - Picardie - Champagne - Ardennes - Lorraine - Alsace, et continuent de lentement progresser vers le nord : elles atteignent le sud des départements du Nord et du Pas-de-Calais où elles se transforment progressivement en neige.

Le redoux gagne du terrain par le sud, et la pluie succèdera aux précipitations verglaçantes de la région parisienne à la moitié sud de la région Grand-Est en cours de matinée, tandis qu'il continuera de neiger sur le Nord et le Pas-de-Calais.

Jusqu'à 15 cm de neige dans les Hauts-de-France et en Seine-Maritime

En cours d'après-midi, l'air froid regagnera du terrain par le nord du pays, et la neige remplacera la pluie ou la pluie verglaçante, dans un premier temps de la Normandie au sud de la Picardie, puis en soirée sur l'Ile-de-France, la Basse-Normandie et le nord du Centre-Val-de-Loire. Les cumuls de neige pourront atteindre 7 à 10 cm, localement 15 cm dans les Hauts-de-France et en Seine-Maritime.

Pour la nuit de mercredi à jeudi et la journée de jeudi, on attend des cumuls de l'ordre de 2 à 3 cm, loc 5/6 cm sur la région parisienne, Champagne-Ardenne et la Normandie.