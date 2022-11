Neads : leader des formats UGC sur TikTok et Snapchat

>> Cet article est sponsorisé par Neads, la rédaction d'Europe 1 n'a pas participé à sa rédaction

"78% des consommateurs estiment qu’ils peuvent savoir quand une marque leur fait de la publicité", nous apprend l’étude de Tint The State of User-Generated Content 2022. Les plus jeunes attendent de la part des marques des contenus mieux intégrés à leur consommation quotidienne. Neads se définit comme l’agence pionnière du "Social Shopping" et se donne pour mission d’accompagner les marques et de développer leurs ventes à travers les réseaux sociaux, notamment via son agence UGC, qui défend une démarche reposant sur la créativité et une expertise technique pointue.

La performance naît de la créativité

Les réseaux sociaux sont incontournables pour séduire le public. Encore faut-il bien maîtriser leurs codes ! L’agence Neads accompagne les marques avec une équipe de stratèges créatifs et propose des campagnes pleinement intégrées à l’univers des consommateurs. Des vidéos uniques adaptées à chaque étape du tunnel de vente.

Concevoir des stratégies créatives spécifiques à chaque plateforme et produire des formats qui ne ressemblent pas aux publicités classiques, telle est la promesse de Neads.

Du brief à la production des contenus en passant par la gestion des campagnes sur les réseaux, Neads place la créativité au centre de sa stratégie pour générer le plus de ventes possibles via les réseaux sociaux. En jouant avec le motion design, une utilisation des images de la marque ou en sollicitant des créateurs de contenus, Neads revendique une connaissance pointue des codes de chaque réseau (formats, rythme, durée).

L’agence UGC, au plus près des attentes des consommateurs

Le contenu UGC ("User Generated Content" ou "contenu créé par les utilisateurs") met en avant des individus plutôt que des marques, dans des formats incarnés avec une utilisation concrète des produits. L’identification du public est plus évidente et améliore le taux de transformation.

Depuis 2020, l’agence UGC de Neads travaille avec plus de 100 créateurs de contenus partenaires spécialisés dans leur domaine (mode, cosmétique, tourisme…), toujours à la recherche du meilleur axe créatif. L’idée est de proposer des vidéos authentiques adaptées à chaque réseau social, loin des stratégies d’influence classiques. Leur connaissance poussée des tendances leur permet d’adapter les formats aux objectifs : un "unboxing" (déballage des produits) sur TikTok, une vidéo Instagram pour dévoiler une nouvelle collection, des formats témoignages pour générer l’adhésion… Toute une équipe de stratèges créatifs à la disposition des marques.

Une stratégie payante

Image, notoriété, engagement, conversion : à chaque objectif correspond sa proposition créative, et à chaque réseau social sa stratégie. L’agence capitalise sur les critères de ciblage particulièrement fins qu’offrent les réseaux sociaux pour obtenir les meilleures performances possibles.

Pour s’assurer de l’impact de ses campagnes, Neads réalise un suivi rigoureux avec des "A/B Tests" visant à comparer deux versions d’une page ou d’une application pour définir la plus performante et l’optimiser au mieux.

Le résultat semble probant, avec +40% de croissance pour les marques et une augmentation de +67% du retour sur investissement. L’offre UGC Creators revendique une augmentation de +200% des ventes par rapport à des formats classiques. Les productions réalisées via la plateforme coûtent en moyenne cinq fois moins cher qu’un tournage classique.