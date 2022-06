Najat Vallaud-Belkacem sera la prochaine présidente de France terre d'asile

L'ancienne ministre socialiste de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem doit prendre début juillet la présidence de France terre d'asile (FTDA), mastodonte de l'accueil et de l'accompagnement des exilés, a annoncé l'association jeudi. L'arrivée de "NVB" au sein de l'association opératrice de l'Etat spécialisée dans le soutien aux demandeurs d'asile sera officialisée le samedi 2 juillet, lors de la prochaine assemblée générale, souligne-t-on chez FTDA.

"Le conseil d'administration du 18 juin a décidé à l'unanimité de la proposer à la tête de France terre d'asile", a indiqué la directrice générale de l'association, Delphine Rouilleault. L'ancienne ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous François Hollande succèdera au conseiller d'Etat Thierry Le Roy, dont le second mandat arrive à échéance.

"Apporter ses compétences et ses connaissances"

Son poste ne sera "pas opérationnel", souligne-t-on, et Najat Vallaud-Belkacem va par ailleurs conserver la direction générale de One, une ONG qui lutte notamment contre l'extrême pauvreté.

Ancienne ministre des Droits des femmes, puis de la Ville, de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement de Manuel Valls, la femme politique va "apporter ses compétences et ses connaissances" à France terre d'asile, se félicite Delphine Rouilleault. Lundi, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, Najat Vallaud-Belkacem a écrit sur Twitter son "soutien pour les combattants de la liberté et de la dignité de l'être humain".