Musique : le téléphone Ose partage du bonheur au bout du fil

N'ayez pas peur de répondre à un numéro masqué, cela pourrait être le service du téléphone Ose et non pas Rose. Celui-ci vous chante une chanson pour égayer votre journée. Il suffit de la réserver sur le site internet. Un service testé et approuvé par Europe 1.

"Un remède magique"

"Bonjour, je me présente, je m'appelle Évelyne et je vous appelle pour le téléphone Ose". Au bout du fil, il y a votre joie. Le portable posé, la guitare sur les genoux, Évelyne Gallet diffuse ses chansons à un heureux élu. "La chanson est un remède magique contre plein de maux différents. Contre la tristesse, contre la nostalgie, ou alors simplement pour les accepter. Ça sert aussi à cela", souligne la chanteuse au micro d'Europe 1.

Créé pendant le confinement, le service marche surtout pendant les fêtes de fin d'année ou la Saint-Valentin. Il est possible de commander sur le site internet une chanson 48 heures à l'avance et l'offrir à un proche. "C'est un système de réservation comme Doctolib. Sauf qu'à la place de prendre rendez-vous avec un médecin, on prend rendez-vous avec un artiste. Donc il y a vraiment une surprise, voire même une méfiance au départ. Après, les gens se laissent porter. Il y a beaucoup de rires selon ce qu'on chante. De temps en temps, ils chantent avec nous au téléphone aussi", précise Évelyne Gallet. Comme avec le chapeau d'un artiste, le prix est libre pour ce distributeur de bonnes ondes qui changera du démarchage téléphonique.