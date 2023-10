Mouvement social : fermeture de la Tour Eiffel par manque d'effectif, le musée du Louvre perturbé

La tour Eiffel a été fermée pour la journée vendredi et le musée du Louvre à Paris, le plus fréquenté au monde, l'a aussi été brièvement en raison d'un mouvement social, en pleine mobilisation en France "contre l'austérité" et "pour les salaires". "Les effectifs présents sur place n'étant pas suffisamment nombreux pour ouvrir le monument dans des conditions de sécurité et d'accueil optimales pour le public, la Tour restera fermée toute la journée", a indiqué la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE) dans un communiqué. La SETE a précisé que les billets réservés en ligne pour ce vendredi seraient automatiquement remboursés.

Le Louvre a finalement ouvert ses portes

Le musée du Louvre avait auparavant signalé sa fermeture vendredi matin en raison du mouvement social "d'une partie de son personnel", puis annoncé sa réouverture au public. "Le musée du #Louvre est désormais prêt à vous accueillir, après une ouverture retardée ce (vendredi) matin", a indiqué l'institution sur X (anciennement Twitter).

Plus tôt dans la matinée, le musée du Louvre expliquait ne pas être "en mesure d'ouvrir ses portes pour le moment, en raison d'un mouvement social d'une partie de son personnel". Le Louvre a accueilli 7,8 millions de visiteurs en 2022, année marquée par le retour des touristes étrangers au terme de la crise sanitaire, contre trois millions pour le musée d'Orsay ou le Centre Pompidou, autres grands musées d'art de la capitale française.

Plus de six mois après la bataille contre la réforme des retraites, vendredi est une journée de mobilisation des syndicats français "contre l'austérité" et "pour les salaires et l'égalité femmes-hommes", avec 230 actions annoncées en France.