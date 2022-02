Mortalité des personnes âgées : comment le gouvernement compte réduire les risques de chute

REPORTAGE

Le gouvernement a dévoilé lundi son plan pour limiter les chutes des personnes âgées avec pour objectif de les réduire de 20% d'ici trois ans. Chaque année en France, 10.000 d'entre elles meurent à cause d'une mauvaise chute, selon le ministère délégué à l'Autonomie. L’étude de l’association Assurance Prévention montre que 50 % des seniors ont déjà chuté chez eux et que seuls 16% ont aménagé leur logement pour prévenir ce risque. Europe 1 est allée rencontrer une de ces séniors, tombée, au cours des derniers mois.

"La peur de tomber ça vous prend et ça ne vous lâche pas. J'ai peur de rester au sol et j'ai peur de me casser quelque chose", lâche Monique, 80 ans, dans un soupir. Dans son appartement du Ve arrondissement de Paris, les meubles sont presque tous collés aux murs. Murs auxquels elle s’accroche pour se déplacer d’une pièce à l’autre lorsqu’elle est prise de vertiges, à cause de problèmes cardiaques.

Sa dernière chute, c’était il y a trois mois. "Mon mari m'a fait tomber mais il est aveugle. Il m'a mis la canne en travers c'est comme ça que je suis tombée" explique-t-elle. A cause de cette chute, une côte cassée, et une arcade ouverte. Son arcade est cicatrisée mais sa côte continue de lui faire mal.

Seule à son domicile pas le choix, il faut aménager

Son mari lui aussi tombait régulièrement. Monique qui n'était plus en capacité physique de s'occuper de lui a préféré le laisser partir en Ehpad. Elle est maintenant seule dans son domicile. Elle dit se sentir prisonnière de sa maison mais souhaite y rester. Alors, elle l'aménage comme elle peut. La première étape, lorsqu’on fait avec les moyens du bord, c’est d’enlever les tapis.

"J'ai enlevé tout ce qui pouvait me faire tomber. Regardez j'ai enlevé tous les tapis pour ne pas me prendre les pieds dedans". Elle a décalé certains meubles, trouvé un stratagème pour se relever dans sa cuisine en s’aidant avec le rebord de son évier.

Des difficultés pour assumer les frais de travaux d’aménagement

Impossible néanmoins pour elle d'aménager tout son appartement avec des rampes. Elle ne peut par exemple plus se laver correctement, et fait ses toilettes avec des lingettes, car elle ne peut plus entrer dans sa douche. "Et je ne peux pas faire des travaux, si je devais faire en sorte d’aménager mon appartement pour que ça soit adapté il faudrait tout détruire et tout refaire. C'est hors de prix". Des changements pourtant indispensables : une personne âgée qui a déjà fait une chute a 20 fois plus de risques de tomber à nouveau.

Un plan du gouvernement en cinq axes

Le plan anti-chutes des personnes âgées du gouvernement s’articule donc autour de cinq points majeurs : mieux repérer et alerter sur les risques de chute, aménager son logement, aider à la mobilité, prévenir les hospitalisations grâce aux activités physiques et renforcer l’assistance à domicile.

Pour aménager les domiciles des personnes âgées, le ministère de l’Autonomie veut également promouvoir les aides techniques grâce à sa future plateforme "Ma Prime Adapt’". Une plateforme qui sera lancée en 2022 et fusionnera alors avec les aides existantes.