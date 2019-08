Mort d'une Franco-Irlandaise en Malaisie : le parquet de Paris a ouvert une enquête

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour enlèvement et séquestration au sujet de Nora Quoirin, cette adolescente franco-irlandaise disparue et retrouvée morte en Malaisie, a-t-on appris mercredi. Cette enquête a été ouverte dès vendredi, avant la découverte du corps de la jeune fille, âgée de 15 ans.

Disparue dans la nuit du 3 ou 4 août alors qu'elle était en vacances avec sa famille au sud de Kuala Lumpur, Nora Quoirin avait ensuite été activement recherchée pendant dix jours. Mardi, son corps sans vie avait été découvert non loin du site où elle avait disparu.

La famille pense à un enlèvement mais la justice ne confirme pas

La qualification d'enlèvement et séquestration retenue par le parquet de Paris est une qualification globale, mais la justice ne dispose pas, pour l'heure, d'éléments spécifiques laissant penser à cette piste. De plus, la justice française ne peut enquêter à l'étranger que sur des faits criminels. Il n'était donc pas possible de choisir la qualification de "disparition inquiétante" par exemple.

Dès la disparition de Nora Quoirin, sa famille avait pensé à un enlèvement, déclarant que la jeune fille, atteinte d'un léger handicap mental, n'était pas habituée à fuguer. Les proches de l'adolescente ont porté plainte contre X lundi en France. Un avocat malaisien a été désigné pour représenter leurs intérêts.