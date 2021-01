Mort d'Hubert Auriol : Denis Brogniart salue "un aventurier des temps modernes"

INTERVIEW

Hubert Auriol, ancien pilote et directeur du rallye Dakar et premier présentateur de l'émission de téléréalité Koh-Lanta, est décédé dimanche. Il avait été le premier à remporter le Paris-Dakar à la fois en moto (1981 et 1983) et en voiture (1992). "Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il fallait se débrouiller par soi-même. Hubert, c'est quelqu'un qui vivait l'aventure avec un A majuscule, sans se prendre la tête, sans objectif mercantile. Il était là pour s'évader", salue Denis Brogniart, son successeur aux manettes de Koh Lanta, au micro d'Europe 1 dimanche.

"Il avait une gueule d'acteur de cinéma"

Sur le Paris-Dakar, Hubert Auriol était passé de l'autre côté du miroir à partir de 1995, en devenant son patron, fonction qu'il occupera jusqu'en 2004. C'est sous sa direction que le rallye-raid s'était élancé pour la première fois hors de France, depuis l'Espagne (Grenade en 1995, 1996 et 1999) et même depuis Dakar (1997 et 2000). Denis Brogniart se souvient surtout d'un homme "charismatique", qui "vous accueillait toujours avec le sourire". "Il ne faut pas oublier que Hubert c'était aussi une belle gueule. Il avait une gueule d'acteur de cinéma, il avait un énorme charisme, c'était quelqu'un qui irradiait."

Le goût de l'aventure, a été le fil rouge de la vie d'Hubert Auriol. Il possédait un autre record, celui du plus rapide tour du monde effectué en avions à hélices, en 1987. "Hubert Auriol était l'aventurier des temps modernes. Il n'y en a plus beaucoup des gens comme lui. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et pour qui j'avais à la fois de la sympathie et de l'admiration."