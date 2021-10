Comment combattre l'islamisme ? Les réponses de l'essayiste Hakim El Karoui

INTERVIEW

Un an après l'assassinat de Samuel Paty, comment répondre à la menace terroriste et plus largement aux risques de radicalisation islamiste ? Vendredi, sur Europe 1, l'essayiste Hakim El Karoui a appelé à combattre "de toutes nos forces l'islamisme comme idéologie". Il insiste notamment sur l'importance "d'aller dans le débat à l'intérieur de l'islam", mais aussi sur le rôle de l'école et de la République.

"Le rôle des musulmans de France est absolument essentiel"

"L'islamisme dans sa version salafiste influence aussi le djihadisme", rappelle ce spécialiste de l'islam, détaillant "les trois modalités dans l'islamisme" : "Il y a ceux qui sont plutôt proches des Frères musulmans, qui vont à l'intérieur de la société et qui essayent de la modifier, les salafistes qui se mettent à côté, et les djihadistes qui se mettent contre. Et il y a des liens entre ces trois mouvements, donc il faut combattre tout ça de toutes nos forces."

Mais comment mener ce combat ? "On le fait avec une promesse républicaine qui doit être tenue, mais aussi en allant dans le débat à l'intérieur de l'islam", énumère Hakim El Karoui, pour qui "le rôle des musulmans de France est absolument essentiel". Ces derniers, insiste-t-il, "ne peuvent pas se mettre à l'extérieur de ce débat". Et de conclure : "Il y a un débat à l'intérieur de l'islam par rapport à la modernité, à l'Occident, à l'interprétation des textes".

"Ne pas laisser l'islam aux islamistes"

Autres acteurs qui doivent être en première ligne : l'école et la République. "C'est à l'école d'enseigner les principes de la façon dont on vit ensemble, dont on respecte les principes de la République, et les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité", explique l'invité d'Europe 1. Mais, regrette-t-il, à l'école, "on ne met pas les moyens", notamment financiers, dans les quartiers populaires.

Bien sûr, reconnaît l'essayiste, "l'école ne peut pas tout". C'est pourquoi "les familles, les communautés, les organisations religieuses ont un rôle absolument majeur : ne pas laisser l'islam aux islamistes". Et Hakim El Karoui d'appeler à "mener la bataille culturelle à l'intérieur de l'islam", pour "favoriser l'émergence de l'islam de France."