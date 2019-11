Fort séisme de 5,4 près de Montélimar : trois blessés légers, "pas de dégâts majeurs"

La terre a tremblé fortement ce lundi 11 novembre dans le Sud-Est de la France. Selon un communiqué du Bureau central sismologique Français (BCSF) de Strasbourg, un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter s'est produit à 10h52 à 10 kilomètres de Montélimar, dans la Drôme. La secousse a été ressentie dans une vaste zone du sud de la France, à Lyon, Montpellier ou encore Marseille.

"La Terre a tremblé à Montélimar. A priori aucun blessé n'est à déplorer", a tweeté le maire de la ville, Franck Reynier. "Il n'y aurait pas de dégâts. Aucune intervention de pompiers n'a été nécessaire", a-t-il ajouté appelant la population à ne pas saturer les services d'urgences d'appels. "Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure", a-t-il conclu. Les autorités ont précisé vers 13h30 qu'il n'y avait "pas de dégâts majeurs", ajoutant que trois personnes avaient été légèrement blessées.

" C'est la première fois que je vis ça, j'ai ressenti la secousse alors que nos murs font un mètre d'épaisseur "

"J'ai senti mes jambes trembler, j'avais l'impression que j'allais tomber, les jambes en coton, je me suis assise et j'ai compris qu'il y avait eu un tremblement de terre", a témoigné auprès de l'AFP Nathalie Lefèvre, habitante de Vallon Pont d'Arc, dans l'Ardèche. "J'étais appuyé contre le four de la boulangerie de ma mère quand je l'ai senti trembler. Le vaisselier d'une cliente a bougé et toute sa vaisselle a été cassée", a aussi expliqué Victoria Brielle, une habitante de Privas.

"Le chien a aboyé avant la secousse", a par ailleurs témoigné auprès de l'AFP Didier Lévy, qui habite un château du XVe siècle à Lamotte-du-Rhône (Vaucluse). "C'est la première fois que je vis ça, j'ai ressenti la secousse alors que nos murs font un mètre d'épaisseur", a-t-il ajouté. Plusieurs minutes après la secousse, "les lustres bougeaient toujours", a-t-il dit.

Après la secousse, les pompiers du Vaucluse ont reçu "une cinquantaine d'appels principalement de communes situées au nord du département, notamment Bollène et Valréas", a indiqué un porte-parole à l'AFP. A 12h30, aucun dégât ni blessé n'était en revanche recensé dans ce département. "Les particuliers ont appelé pour nous dire qu'ils venaient de ressentir une secousse, sans pour autant que cela nécessite une intervention de notre part", a précisé le Sdis.