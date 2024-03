Mondial des vins blancs à Strasbourg : un moelleux alsacien remporte le premier prix

Quel est le meilleur vin blanc au monde ? Cette année, le Mondial des vins blancs se tenait à Strasbourg, en Alsace, où 26 pays étaient représentés. Sur place, une fois encore, la concurrence était féroce entre les producteurs du monde entier. Et, pour le plus grand bonheur de l'Hexagone, parmi tous les échantillons goûtés par le jury, c'est un vin blanc moelleux alsacien qui a décroché le premier prix.

Une distinction qui attire les commandes

C'est la cuvée 2021 du Gewurztraminer, vendange tardive du domaine Ruhlmann-Schutz à Dambach-la-Ville, dans le Bas-Rhin, qui l'emporte, récompensé parmi 651 autres vins. Surpris, Antoine Schutz, le vigneron, n'en revient toujours pas, mais reconnaît de grandes qualités à son vin. "Je pense que c'est son côté chaleureux et sa douceur. C'est un vin liquoreux, il a un nez qui est très expressif. On a tout de suite une sorte de parfum qui arrive directement au nez. Je pense que c'est ce qui a fait vraiment la différence lors de ce concours", a-t-il estimé.

Son frère Thomas et lui espèrent maintenant que cette distinction va booster leur chiffre d'affaires et leur renommée. "Cela fait quand même un bon coup de pub puisqu'on reçoit plein de messages de félicitations. On espère forcément que ça va nous ouvrir de nouvelles portes, que ce soit en restauration, mais également à l'export. Cette nuit, on a déjà eu pas mal de commandes en ligne sur notre site internet. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir d'avoir cette reconnaissance", espèrent-ils. Une récompense qui vient récompenser tout un dur travail de labeur.