Moins cher, plus écolo... Quels sont les avantages d'acheter des produits reconditionnés ?

Alors que l'inflation stagne à 5,9% sur un an en avril, tout le monde cherche à faire des petites économies. Si vous avez un ordinateur ou un vélo à revendre, pourquoi ne pas se tourner vers le marché du reconditionné ? Europe 1 vous explique comment faire de bonnes affaires, que vous soyez acheteur ou revendeur.

Réduire l'impact environnemental des objets

Un produit reconditionné est réinitialisé, puis testé, nettoyé, réparé, passé au contrôle technique, ré-emballé et remis à la vente. Le tout pour être revendu à un prix moins cher. Mais cela a aussi un intérêt environnemental : pour un smartphone, par exemple, acheter reconditionné permet d'économiser 82 kilos de matières premières et 87 % d'émissions de gaz à effet de serre.

"Effectivement, utiliser les produits reconditionnés permet de réduire tous nos impacts environnementaux. Le deuxième point, c'est que ces produits reconditionnés sont moins chers, avec un prix parfois diminué de moitié", détaille Erwann Fongeat, expert en économie circulaire à l'Ademe, l'agence de la transition écologique. "Et puis ça permet d'utiliser plus longtemps les équipements. Il y a en ce moment un travail qui est en train d'être réalisé pour labelliser le reconditionnement donc il y aura bientôt des labels sur les produits reconditionnés. Mais en attendant, ce sont des produits qui ont une garantie légale de conformité qui dure un an."

Attention aux vices cachés

S'il y a de nombreux avantages à acheter reconditionné, il faut tout de même faire attention à quelques points. Tout d'abord, le consommateur ne dispose d'aucune information sur la précédente utilisation du produit, il n'y a pas de traçabilité puisque le marché n'est pas régulé. Attention aussi aux vices cachés : avant d'acheter un modèle, il vaut mieux l'essayer au maximum. Aussi, certains composants peuvent être usés, et donc avoir une durée de vie moins longue.

Quant aux sites fiables pour acheter reconditionné, il est possible de se rendre sur Rue du commerce, Cdiscount, Électro Dépôt, Rebuy ou encore BackMarket. À savoir que les prix ne sont pas stables et varient d'une entreprise à une autre selon le grade de reconditionnement. Aussi, renseignez-vous au préalable sur les engagements du revendeur de produits reconditionnés et consultez les avis clients pour vous assurer de la fiabilité du site.