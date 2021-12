Miss France : les candidates transgenres avec un état civil féminin sont acceptées

"Il n'y a aucun problème" pour que des personnes transgenres "d'identité civile féminine" participent au concours Miss France, a affirmé Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société Miss France, sur Sud Radio. "Il n'y a pas de problème" si des candidates transgenres "qui ont cheminé vers le féminin" et ont une carte d'identité féminine veulent participer à l'élection de Miss France, a déclaré mercredi la présidente de la société Miss France, qui produit le programme et gère la marque du concours de beauté.

De multiples reproches au concours par le passé

Le concours Miss France fait l'objet de critiques récurrentes notamment d'associations féministes qui l'estiment sexiste. L'édition 2022 de la compétition n'a pas échappé aux reproches y compris de la ministre de l'Égalité femmes-hommes, Élisabeth Moreno qui a jugé les règles du concours "complètement has been". Seules les femmes célibataires entre 18 et 24 ans n'ayant pas d'enfant et mesurant au minimum 1,70 mètre, peuvent prétendre à la couronne de Miss France.

"Il y a sûrement des aménagements à faire", a concédé Alexia Laroche-Joubert, également directrice générale d'Adventure line productions, qui produit notamment Koh-Lanta. "J'ai pris la tête de la société il y a quelques mois, je suis en pleine réflexion", a expliqué la productrice, qui a participé à la création de plusieurs émissions à succès du PAF comme Star Academy ou Loft Story.

Travailler sur "un collège de réflexion sur le règlement"

"J'aimerais travailler à un collège de réflexion sur le règlement " avec les comités régionaux Miss France, "qui font les élections", a-t-elle poursuivi. "Surtout, j'ai fait un exercice très intéressant : j'ai appelé 25 Miss France, une heure de conversation avec chacune, pour comprendre ce qu'est Miss France", a ajouté Alexia Laroche-Joubert. A la question "'pourquoi elles n'ont pas d'enfants ?' Les 25 miss que j'ai eues au téléphone m'ont dit 'ce n'est pas possible'", a-t-elle assuré.

Cette année, les concours de beauté Miss Panama et Miss Afrique du Sud se sont ouverts aux candidates transgenres. Aux Etats-Unis, pour la première fois une candidate transgenre, Kataluna Enriquez, jeune femme couronnée Miss Nevada âgée de 27 ans, a participé au concours Miss USA cette année. En 2018, le concours Miss Univers avait mis en vedette Miss Espagne, Angela Ponce, pionnière en tant que première candidate transgenre au titre.