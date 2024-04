Le premier musée dédié à Miss France va ouvrir ses portes au printemps 2025

500 mètres carrés d'accessoires et de costumes emblématiques. C'est ce que réserve le futur musée Miss France aux visiteurs de Saint-Raphaël, dans le Var, rapporte Var Matin. Avec un coût d'aménagement estimé à 1,5 million d'euros, le musée devrait ouvrir au printemps 2025. En constante évolution, chaque élection sera l'occasion d'ajouter de nouveaux éléments à la collection historique. "Et il n’y aura pas que des costumes", précise Frédéric Gilbert, le président de la société Miss France, "nous présenterons aussi des accessoires, des chaussures et les diadèmes de certaines Miss."

2.530 costumes à (re)découvrir

À travers des vidéos et des images d'archives, les visiteurs seront plongés dans une expérience immersive, au cœur de l'évolution du concours de beauté. Ce nouveau projet est né d'une collaboration entre la société Miss France, et le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier. Tout commence lors de l'élection Miss Provence 2023 : le président de la société évoque un stock de 2.530 costumes qui prennent la poussière depuis 11 ans dans un local de Seine-Saint-Denis. "Il m’a parlé de ce stock immense de costumes inutilisés. Aussitôt, dans ma tête, ça a fait tilt", raconte Frédéric Masquelier auprès de Var Matin.

"Avec Amandine Catala, la femme derrière tous ces costumes, on s'est dit qu’il était triste que toutes ces sublimes tenues restent depuis tant d’années dans une salle obscure. Certaines pièces ont nécessité plus de 200 heures de travail", indique Frédéric Gilbert dans un communiqué. "L’idée est venue de créer une exposition dévoilant, au-delà de la télévision, le travail incroyable réalisé sur ces costumes qui met en avant le savoir-faire français", poursuit le président de la société Miss France. Rendez-vous au printemps 2025 pour la découverte de ces archives !