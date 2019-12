Et la Miss France de l'année 2020 est ... Miss Guadeloupe ! Samedi soir, à Marseille, la France s'est dotée d'une nouvelle Miss pour l'année 2020, la 90ème de l'histoire. Miss Guadeloupe a remporté la finale, Miss Provence est sa dauphine. Les cinq finalistes étaient la grande gagnante et la dauphine donc, ainsi que Miss Tahiti, Miss Bourgogne et Miss Côte-d'Azur.

Miss Guadeloupe succède à Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018, devenue, le 15 décembre 2018, Miss France 2019.