Migrants : le Conseil d'État refuse de suspendre le controversé fichier des mineurs

Le Conseil d'État a refusé de suspendre le controversé fichier des jeunes migrants étrangers, estimant qu'il n'existait "pas de doute sérieux" sur la légalité du décret, attaqué par des associations qui y voient une mesure de lutte contre l'immigration irrégulière.

"Les requêtes de l'Unicef et autres ainsi que du Conseil national des barreaux sont rejetés", a indiqué le Conseil d'État dans une ordonnance datée du 3 avril, publiée jeudi, et rejetant point par point les arguments avancés par les plaignants.

"L'intérêt supérieur de l'enfant est ignoré"

Dix-neuf associations emmenées par l'Unicef avaient saisi en urgence le Conseil d'État contre ce fichier biométrique des mineurs non accompagnés (MNA), qui prévoit une intervention accrue des préfectures pour évaluer l'âge des jeunes demandant à être pris en charge et le croisement de plusieurs fichiers. Le juge des référés "se fonde principalement sur l'argumentation du ministère de l'Intérieur. Ce faisant, l'intérêt supérieur de l'enfant est ignoré", ont déploré ces associations dans un communiqué commun.

Selon elles, cette décision "constitue un feu vert pour le déploiement du dispositif au niveau national, alors même que dans les départements-pilotes (Isère, Essonne et Bas-Rhin), on constate déjà ses effets délétères", notamment "un effet dissuasif" et "une absence de garanties". Le Conseil d'Etat a notamment avalisé l'intervention des agents de préfecture qui "se bornent à recueillir" les empreintes digitales et les données d'état-civil, ainsi que la consultation du fichier des demandes de visas (visabio), critiqué par les plaignants pour son manque de fiabilité.