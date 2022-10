Meurtre de Lola : Éric Zemmour et Reconquête évoquent un «francocide»

Les parents de Lola sont opposés à la récupération politique de la mort de leur fille. Vendredi 14 octobre, le corps de la jeune fille de 12 ans est découvert dans une malle par un SDF, dans le XXème arrondissement de Paris. Malgré l'appel de Delphine et Joan, un rassemblement a eu lieu ce jeudi à Paris, organisé à l'appel de l'"Institut pour la justice". Reconquête, le parti d'Eric Zemmour était présent pour dénoncer un "francocide" : un terme créé de toutes pièces pour qualifier le meurtre d'un citoyen Français commis par un étranger.

Au pied du grand lion de la place Denfert-Rochereau, plusieurs centaines de Franciliens rassemblés sous la pluie et une banderole sur laquelle est inscrite "Élus, vous rendrez des comptes". Au-delà de l'émotion, les participants accusent le gouvernement d'être en partie responsables de la mort de Lola.

"Mais bien sûr, ils sont incapables de nous protéger", lance une femme à Europe 1. "C'est une mission régalienne de l'État de faire appliquer la loi et notamment les obligations à quitter le territoire", estime un homme qui a pris part au rassemblement. "Et moi je trouve scandaleux qu'il y ait un tel laxisme. Après, c'est des gens comme Lola ou d'autres qui peuvent en pâtir juste parce qu'on ne fait pas appliquer la loi."

L'appel à la démission de Darmanin

Éric Zemmour est présent dans la foule et assiste à la minute de silence. Mais le président de Reconquête se fait discret pour ne pas alimenter les procès en récupération. Des accusations que refusent d'endosser les participants pour qui la mort de Lola dépasse le cadre du fait divers. "On peut faire le deuil et manifester la colère en même temps. Je ne vois pas en quoi ce serait contradictoire", estime l'un d'entre eux.

"Parce que dans le cas du petit Aylan (ndlr, l'enfant kurde retrouvé mort sur une plage de turque en 2015) ou de George Floyd, il y a eu récupération instantanée et ça ne posait de problème à personne", argumente un autre. "Je pense qu'ils veulent tuer le fait de pouvoir analyser un fait de société et d'en faire une analyse politique pour appliquer des mesures correctives."

Le rassemblement a duré une heure, après lequel un groupe de jeunes participants a appelé à la démission du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.