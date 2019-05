Météo : vers un été plus chaud que la normale ?

Après un été 2018 aux températures particulièrement élevés, le deuxième le plus chaud en France, il se pourrait bien que ces prochains mois le soient tout autant. Météo France vient de dévoiler ses prévisions pour la période de juin à août, et s'il est impossible de prévoir des canicules ou des vagues de chaleur, l'été 2019 pourrait être malgré tout plus chaud que la normale.

Des températures supérieures aux normales

Après un hiver particulièrement doux, c'est l'été qui devrait être assez chaud. Météo France annonce que "des conditions anticycloniques devraient dominer la période sur la France et une grande partie de l'Europe, avec des températures supérieures aux normales" dans les trois mois à venir. Pour autant, il est impossible pour le service de météorologie d'anticiper des vagues de forte chaleur. "Les prévisions saisonnières ne permettent pas de prévoir les vagues de chaleur ou les canicules", annonce Météo France.

Pour les précipitations, c'est encore flou. "Aucun scénario ne se dégage en revanche pour les précipitations", annonce l'organisme de prévisions, mais "autour de la Méditerranée orientale, le temps pourrait être plus instable et plus frais, tandis que le nord de l'Europe devrait connaître des conditions plus sèches et plus chaudes que la normale". De quoi vous aider à préparer vos vacances, si ce n'est pas déjà fait...

Un week-end de l'Ascension déjà très chaud

Et pour anticiper l'été, vous profitez peut-être déjà des chaleurs de ce week-end prolongé de l'Ascension. Samedi après-midi, les températures oscilleront entre 22 et 32 degrés partout en France, et jusqu'à 31 pour la journée de dimanche. La fraîcheur et les précipitations feront cependant leur retour en début de semaine prochaine...