Météo : un temps nuageux et humide pour ce dimanche

Le ciel sera souvent nuageux avec quelques averses dimanche sur la plupart des régions, selon les prévisions de Météo France. La perturbation, arrivée la veille par la pointe de Bretagne, poursuivra son chemin vers l'est. Au petit matin, elle arrosera faiblement les régions allant des Hauts de France vers le Bassin parisien, l'ouest du Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire jusqu'au Poitou-Charentes est à la Gironde. En Bretagne et Basse-Normandie, le ciel sera plus variable, les passages nuageux ponctués de quelques averses composeront avec les éclaircies.

Éclaircies généreuses autour de la Méditerranée

Sur le reste du pays, des plaques de grisaille se formeront, notamment dans le Val-de-Saône et en Alsace et les nuages l'emporteront. L'après-midi, la nébulosité sera importante du nord de la Nouvelle-Aquitaine au Centre-Val-de-Loire, et de l'Île-de-France au Grand-Est, avec quelques gouttes. Les éclaircies deviendront plus généreuses autour de la Méditerranée.

Au lever du jour, le thermomètre affichera 3 à 7 degrés sur le quart nord-est et la moitié sud du pays, jusqu'à localement 0/2 dans le Tarn, Haute-Garonne et le Massif central. Il fera ailleurs 7 à 11 degrés, jusqu'à 12/13 sur les plages aquitaines. Les maximales grimperont à 11/15 degrés , jusqu'à 16/20 au sud de la Garonne.