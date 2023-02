Météo : un nuage de sable provenant du Sahara arrive sur la France cette semaine

Le ciel de l'Hexagone pourrait offrir un joli spectacle dans les prochaines heures. L'arrivée d'un nuage de sable en provenance du Sahara pourrait en effet lui faire prendre une teinte orangée faisant penser à un vaste coucher de soleil. Un phénomène loin d'être inédit, déjà observé à de nombreuses reprises, notamment en mars 2022 ou en février 2021.

Ces petites particules de sable en suspension dans l'air, venues tout droit du Sahara, survolent actuellement l'ouest du pays et devraient survoler dans les prochains jours l'ensemble de notre territoire. "Les concentrations s'annoncent modérées avec la présence de nombreux nuages", prévoit toutefois le site Météo-villes, cité par BFMTV. Néanmoins, en raison du grand retour de la pluie sur l'Hexagone après 31 jours sans la moindre précipitation significative, des dépôts de particules sont à prévoir. Une bien mauvaise nouvelle pour les voitures stationnées en extérieur qui risquent d'envahir très prochainement les stations de lavage.

Des conséquences sur la qualité de l'air

Après sa visite de l'Hexagone, le nuage de sable devrait prendre la direction de l'Europe centrale et méditerranéenne. Sa présence s'explique par les dépressions hivernales qui touchent actuellement le Maghreb et qui côtoient l'air chaud du désert. Un phénomène météorologique qui a pour conséquence de soulever ce sable dans les airs et de le propulser en direction vers le nord et l'Europe.

Cependant, pour que le ciel adopte un aspect digne d'un film de science-fiction, il faut que la concentration de sable dans l'air soit suffisamment importante. En mars dernier, l'atmosphère était soudainement devenue totalement jaunâtre dans l'ouest du pays, donnant lieu à un spectacle déroutant mais pas sans conséquence sur la qualité de l'air. Ce type d'épisode météorologique s'accompagne en effet d'une augmentation de la pollution aux particules fines.