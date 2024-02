Météo : temps pluvieux jeudi, le Pas-de-Calais en vigilance orange crues

Les pluies se succèderont sur l'ouest et le nord du pays jeudi avec un vent de sud-ouest soutenu, avec un risque de crues dans le Pas-de-Calais, selon Météo-France. L'agence météorologique a placé le département du Pas-de-Calais en vigilance orange en raison d'un risque de crue sur la Canche, dans son bulletin publié vers 06H00 jeudi.

Une journée grise et humide sur la moitié nord

Sur la moitié nord, le ciel sera couvert toute la journée, avec des pluies passagères temporairement modérées, en particulier sur la Bretagne et dans une moindre mesure les Hauts-de-France et les Ardennes.

Un vent de sud-ouest soutenu accompagnera cette journée grise et humide, les rafales seront voisines de 60 km/h dans les terres, 80 sur le littoral ponctuellement 90 en Bretagne l'après-midi. Le vent de sud sera également fort sur les crêtes pyrénéennes. Quelques précipitations circuleront sur la Nouvelle Aquitaine le matin puis s'étendront sur les Pyrénées en journée, la limite pluie-neige se situant vers 1.700 mètres.

Sur les Alpes, il neigera encore en début de matinée à partir de 1.800 mètres en général, le temps redeviendra rapidement sec et doux sous un ciel voilé.

Un ciel lumineux dans le sud-est

Les régions méditerranéennes resteront à l'écart des pluies et bénéficieront d'un ciel peu nuageux, globalement bien lumineux. Le vent de sud-est se lèvera l'après-midi, l'Autan atteindra 60 km/h en Occitanie. Le vent de sud-ouest sera plus sensible sur le nord de la Corse, jusqu'à 80 km/h en Balagne le matin, 100 sur les caps.

Les températures minimales seront comprises entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord, entre 4 et 8 degrés au sud localement et entre 9 et 11 en bord de mer. Les maximales varieront entre 12 et 15 degrés sur la moitié nord, 15 et 19 degrés au sud et en Corse.