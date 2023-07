Météo : quatre départements du sud-ouest placés en vigilance orange aux orages pour la soirée

Le temps vendredi sera marqué par des averses et des orages sur une grande partie du pays mais le soleil brillera sur le sud-est et la Corse, selon Météo France qui a annoncé le passage en vigilance orange orages de quatre départements pour la soirée de jeudi. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Gers.

⛈️4 départements en #VigilanceOrange en raison des #orages forts attendus ce soir. Dès cette fin d'après-midi depuis le Béarn, puis en se décalant rapidement à l'est, des rafales de vent voisines de 100 km/h, des chutes de grêle, et des pluies intenses sont possibles. pic.twitter.com/3V8vZNQh4G — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 27, 2023

Des orages potentiellement violents aborderont le relief des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées en fin d'après-midi/soirée ce jeudi avant de se propager rapidement vers le nord et l'Est pour intéresser les départements du Gers et de la Haute-Garonne. Ils s'évacueront en milieu de nuit.

Jusqu'à 33 degrés en Provence

Vendredi, dès le lever du jour et jusqu'en mi-journée, la zone pluvieuse de la veille s'étendra des Pays de la Loire vers le Centre-Val de Loire jusqu'au Grand-Est sous un ciel couvert. Le ciel sera variable de la Bretagne vers la Normandie et les Hauts de France. Les éclaircies domineront sur une bonne moitié sud de pays, l'ensoleillement sera nettement plus généreux aux abords de la Méditerranée ainsi que sur la Corse.

L'après-midi, les pluies prendront un caractère d'averses de l'Île-de-France au Grand-Est. Des ondées affecteront également les régions allant du bassin d'Arcachon au massif vosgien. Sur le sud du pays, les éclaircies domineront mais de rares averses ne sont pas à exclure, un coup de tonnerre est même possible vers le nord des Alpes. L'arc méditerranéen restera au sec, des nuages bas s'inviteront toutefois en fin de journée sur le golfe du Lion.

Les températures minimales s'échelonneront de 15 à 18 degrés des côtes de Manche à 19 à 21 sur les rives de la Méditerranée. L'après-midi, les températures s'inscriront entre 20 et 26 degrés sur la moitié nord du pays, entre 26 et 30 plus au sud avec des pointes à 32 ou 33 en Provence, vers la basse vallée du Rhône.