Météo : pluvieux sur l'Est, vigilance crues dans le Pas-de-Calais

Sur le Sud-Est de la France et en Corse, dans un flux du Sud soutenu, des nuages apporteront des pluies dès le matin. Les précipitations deviendront modérées l'après-midi et la nuit suivante de PACA vers le sud du Massif central. Les cumuls les plus importants concerneront les Cévennes, le Var et Alpes-Maritimes, localement jusqu'à 80 mm. Il neigera sur les Alpes du Sud à partir de 1.600/1.700 m, et on attend plus de 20 cm au-dessus de 2.000 m.

Un ciel nuageux du Sud-Ouest au Nord-Est

Du Sud-Ouest au Nord-Est, le ciel restera très nuageux à couvert avec de faibles précipitations en matinée, des pluies plus continues se mettant en place l'après-midi du Massif central vers la Lorraine, l'Alsace et l'Est de la Bourgogne Franche-Comté. Le Sud-Ouest retrouvera temporairement un ciel moins nuageux l'après-midi. Un peu de neige sera attendue sur les Pyrénées à partir de 1.700 m, avec un vent de Sud encore soutenu.

Un temps instable du Nord-Ouest aux Hauts-de-France

Sur le reste du pays, du Nord-Ouest aux Hauts-de-France et à le Champagne-Ardenne, le temps sera instable sous un ciel variable, alternant ondées éparses et éclaircies. En soirée, de nouvelles pluies arriveront par la façade atlantique puis gagneront l'Ouest du pays la nuit suivante.

Le vent de Sud Sud-Ouest soufflera à 50/60 km/h sur la moitié nord de l'Hexagone, 70 km/h près des littoraux et en haute vallée du Rhône. Sur les côtes de PACA, le vent de Sud-Est atteindra 50 à 70 km/h.

Les températures resteront très douces pour la saison. Les minimales entre 7 et 11 degrés d'Est en Ouest et entre 10 et 13 près des côtes. Les maximales entre 12 et 16 degrés en général du Nord au Sud, localement 17 sur la Pays basque et le Roussillon, 18 à 19 en Corse.