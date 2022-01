Météo : pluies au Nord, soleil au Sud pour ce lundi

Le temps sera nuageux avec des pluies soutenues au Nord, ensoleillé au Sud, dans la journée de lundi, selon les prévisions de Météo France. Sur la moité sud, s'il faudra compter avec des brouillards locaux au petit matin, en particulier du Limousin au nord de Midi-Pyrénées et près de la Méditerranée, la suite de la journée sera plutôt ensoleillée. Quelques grisailles pourront néanmoins être plus tenaces sur la Côte d'Azur et autour de la Corse.

Des pluies sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie

Au nord d'une ligne reliant Lyon à l'embouchure de la Gironde, le ciel sera très nuageux à couvert. Des pluies gagneront le matin la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie avant de se généraliser à tout le tiers Nord-Ouest jusqu'aux Hauts de France, à la Champagne-Ardennes et à la Lorraine. Les pluies seront souvent soutenues et durables. Le vent sera modéré de sud-ouest avec des rafales de 60 km/h sur les côtes de Manche, parfois 50 km/h dans l'intérieur. Il se renforcera le soir du Sud Bretagne aux Pays de la Loire avec parfois 80 km/h sur les côtes dans la nuit suivante.

Températures plus douces au Nord

Les températures minimales seront plus douces sur la moitié nord sous les nuages, avec 6 à 11 degrés, que sous le ciel d'éclaircies de la moitié sud, où elles pourront s'abaisser à 1 à 8 degrés. L'après-midi, on aura par contre 10 à 13 degrés au Nord et 14 à 20 au Sud.