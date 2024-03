Météo : l'Hérault placé en vigilance orange aux vagues-submersion mardi matin

Le département de l'Hérault sera placé en vigilance orange aux vagues-submersion mardi matin en raison d'un renforcement du vent et de niveaux marins élevés sur la Méditerranée pouvant provoquer des "déferlements" de vagues sur les zones exposées, a annoncé lundi Météo France. Le niveau orange est le troisième sur une échelle de quatre et appelle le public à être "très vigilant", en raison de "phénomènes dangereux prévus".

Nécessité de prendre au sérieux les appels à la vigilance

Les autorités ont encore récemment insisté sur la nécessité de prendre au sérieux les appels à la vigilance, après les violentes intempéries qui ont causé la mort de huit personnes dans le sud-est de la France début mars, généralement emportées par les eaux avec leur voiture alors qu'elles tentaient de franchir des rivières en crue sur des ponts submersibles. La préfecture de l'Hérault et Météo France feront le point lundi matin sur la situation à venir et les mesures à envisager, selon la préfecture.

"Les vents d'est à sud-est se renforcent en fin de nuit de lundi à mardi sur le nord du golfe du Lion. Ils génèrent des fortes vagues d'est à sud-est atteignant le littoral du Languedoc en cette fin de nuit. De plus, les conditions atmosphériques sont à l'origine d'une surélévation importante du niveau de la mer (surcote)", écrit lundi Météo France dans son bulletin vigilance.

"Le département de l'Hérault, situé dans l'axe de la veine de vents forts, est plus particulièrement concerné. Le déferlement de ces fortes vagues, associées à ces niveaux marins élevés, risquent d'engendrer des submersions par franchissements de paquets de mer sur les zones exposées du littoral", souligne l'institut météorologique.

24 départements en vigilance jaune

Ce lundi, dix départements de métropole sont placés en vigilance jaune : cinq pour le vent (Aveyron, Haute-Garonne, Loire, Haute-Loire et Tarn), quatre pour risques liés aux crues (Aisne, Oise, Pas-de-Calais et Somme) et un pour avalanches (Haute-Savoie).

Mardi, outre l'Hérault, qui sera donc en vigilance orange aux vagues-submersion, 24 départements seront en vigilance jaune, certains pour plusieurs paramètres: neuf pour vent (Aveyron, Bouches-du-Rhône, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Loire, Haute-Loire, Tarn, Var), quatre pour crues (Aisne, Oise, Pas-de-Calais, Somme), quatre pour pluie-inondations (Ardèche, Gard, Hérault, Lozère), quatre pour vagues-submersion (Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Pyrénées-Orientales) et neuf pour avalanches (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Isère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie).