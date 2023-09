Météo : les orages vont chasser la canicule dès ce lundi

Le temps lundi sera marqué par des orages qui débuteront dans l'ouest du pays, éloignant les records de chaleur battus dans l'Hexagone durant le week-end, selon les prévisions de Météo France. Sur la façade atlantique, la Normandie et les Hauts-de-France, après les orages de la nuit, le ciel sera chaotique le matin. Des averses orageuses circuleront par endroits, entrecoupées d'accalmies.

L'après-midi, le ciel restera chargé sur la moitié ouest du pays, tandis que des orages reprendront du côté du Limousin mais aussi le Pays basque. Ces orages seront parfois forts, avec un risque de petite à moyenne grêle et de rafales de vent entre 60 et 80 km/h.

Les orages vont traverser le Centre-Val de Loire dans la soirée

En fin d'après-midi et dans la soirée, ces orages traverseront le Centre-Val de Loire puis le bassin parisien et gagneront le nord du pays. Un risque d'orage isolé se maintiendra également plus à l'ouest, de l'Aquitaine jusqu'à la Bretagne et la Normandie.

Sur la moitié est du pays, un temps sec et ensoleillé dominera. Le ciel se voilera progressivement par l'ouest mais restera lumineux. Sur le pourtour du golfe du Lion, ce voile se doublera d'entrées maritimes de nuages bas, persistantes en journée sur l'Aude et l'Hérault. Les températures minimales iront de 15 à 20 degrés en général. Les maximales, encore chaudes, s'étaleront elles entre 23 et 28 degrés sur les régions bordant la Manche et les Pays de la Loire, et entre 29 et 34 degrés ailleurs.