Météo : la Corse du Sud en vigilance orange pour pluie-inondation et orages

Le temps mercredi sera mitigé, avec des éclaircies à l'est et du soleil au sud, tandis que le vent continuera de souffler, accompagné d'averses fréquentes, au nord-ouest, selon Météo France basée à Toulouse. Sur la Corse, les pluies localement soutenues et orageuses traîneront encore dans la matinée mais s'éloigneront vers la mi-journée. Le département de Corse du Sud a d'ailleurs été placé en vigilance orange pour des risques de pluie-inondation et d'orages.

De l'Alsace aux Alpes, les pluies parfois soutenues de la nuit s'atténueront assez vite, mais le ciel restera nuageux le matin avec quelques ondées possibles.

Amélioration plus nette dans l'après-midi

L'après-midi, l'amélioration sera plus nette, de la Lorraine et l'Alsace à la Bourgogne Franche-Comté où des éclaircies apparaîtront, tandis que de Rhône-Alpes jusqu'au pourtour méditerranéen les périodes ensoleillées domineront. A l'inverse, du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie, après une matinée sous le soleil, le ciel deviendra de plus en plus nuageux dans l'après-midi.

En revanche, sur le quart nord-ouest du pays jusqu'à la frontière belge et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, les conditions resteront perturbées. Dès le matin, les nuages encombreront le ciel avec des averses assez fréquentes, notamment près des côtes où le vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales.

Pluies généralisées avant le soir

L'après-midi, le ciel se couvrira franchement et des pluies généralisées et souvent marquées s'installeront avant le soir. Ce temps très pluvieux s'accompagnera d'un renforcement du vent de sud à sud-ouest, qui atteindra 80 à 90 km/h en rafales dans les terres, voire 100 km/h sur la péninsule bretonne, 100 à 110 km/h sur les côtes.

Les températures minimales iront de 6 à 10 degrés en général dans les terres, 13 à 16 sur le littoral méditerranéen et en Corse. En journée, les maximales atteindront de 11 à 16 degrés sur les deux-tiers nord, de 14 à 19 degrés au sud, localement 20 à 22 sur le pourtour méditerranéen, voire 23 en Corse.