Météo : instabilité au sud-est, grisailles et éclaircies ailleurs pour ce jeudi

Sur une grande partie est de la région PACA, le temps restera instable jeudi avec des ondées passagères en bord de mer, des départs orageux l'après-midi des Alpes du sud jusqu'à l'est de la Provence et l'arrière-pays varois, ainsi qu'en Corse, annonce Météo-France. Des Pyrénées jusqu'au Massif-central et Rhône Alpes, le ciel sera couvert le matin avec de petites pluies ou averses. Il neigera sur les Pyrénées vers 2200 m. L'après-midi le ciel se dégagera et des éclaircies se développeront sauf sur le relief pyrénéen où quelques précipitations persisteront.

Des températures estivales dans le sud-est

Partout ailleurs, sur une grande moitié nord-ouest, nuages et éclaircies alterneront avec de petites ondées passagères. L'après-midi le ciel se couvrira près de la Manche et des côtes atlantiques avec de petites pluies possibles sur le Pays basque.

Les températures remonteront un peu avec souvent 8 à 13 degrés pour les minimales, 18 à 24 pour les maximales, et jusqu'à 25 à 30 degrés du Languedoc à la Côte d'Azur.